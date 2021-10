Da Cassano Magnago al milione di iscritti su Tik Tok, Alessandro fa impazzire il web

Quando ha iniziato a caricare video su Tik Tok – un po’ per gioco, un po’ per noia durante il lockdown – non ci avrebbe creduto neppure lui ma la creatività e la costanza lo hanno premiato oltre ogni più rosea aspettativa, arrivando a tagliare lo straordinario traguardo del milione di iscritti.

Continua la scalata al mondo dei social di Alessandro Greco, giovanissimo tiktoker di Cassano Magnago che lo scorso lunedì (11 ottobre) ha iniziato al meglio la settimana: la casella dei “follower” sulla piattaforma più utilizzata dai giovani contava infatti più di un milione di iscritti. Una cifra da vera e propria star dei social, non di molto inferiore ad artisti e personaggi dello spettacolo in voga come Mahmood o Michelle Hunziker.

Il segreto del successo virale di Alessandro? Brevi video divertenti (apprezzati anche da Khaby Lame) che, col sorriso, uniscono simpatici passi di danza all’editing video talvolta impreziositi da location d’eccezione come nel video da 7,5 milioni di visualizzazioni girato davanti Colosseo a Roma.

A settembre eravamo andati a trovare Alessandro nella sua cameretta di Cassano Magnago per farci raccontare il suo mondo, scoprendo tuttavia che non è poi così diverso da quello di un normale teenager degli anni VentiVenti: la scuola, la patente, il vivace Akita Inu “Aky” da accudire e la voglia di giocare e vestire maglia della Vergiatese, in eccellenza, dopo essere cresciuto nelle giovanili di un’importante squadra cadetta come il Como.

In quell’occasione Alessandro ci aveva confidato che il suo obiettivo su Tik Tok era quello di arrivare al milione entro la fine dell’anno. Ci è riuscito in poco più di un mese anche grazie a un video da 20 milioni di views che ha letteralmente spopolato sul web.

«Non mi ritengo una persona famosa – ci dice Alessandro – Tik Tok non ha cambiato i rapporti con i miei amici o a scuola, tranne per il fatto che a volte in aula i prof mi chiedono supporto dal punto di vista tecnologico. A chi dedico questo traguardo? Alla mia famiglia, mamma Elena, papà Pasquale, mio fratello Andrea e alla mia fidanzata Greta, hanno sempre creduto in me».