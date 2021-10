Conferenza sul Futuro dell’Europa a Srasburgo: Alfieri presiede ma Bianchi e la Lega criticano

A Strasburgo sono entrati nel vivo i lavori della Conferenza sul Futuro dell’Europa, primo esperimento di democrazia partecipativa a livello continentale. Un appuntamento che nasce per offrire a tutti i cittadini europei un’occasione per ragionare sulle sfide e le priorità dell’Europa e per riflettere sul futuro dell’Unione Europea.

Alla seduta hanno preso parte anche due esponenti politici del Varesotto su fronti opposti: il senatore Pd Alessandro Alfieri e il deputato leghista Matteo Bianchi.

Il lavoro sulle politiche migratorie

Alessandro Alfieri è stato scelto per co-presiedere e da gennaio presiedere il gruppo di lavoro sulle politiche migratorie. Si tratta, si spiega in una nota, di uno dei nove gruppi di lavoro in cui è articolata la Conferenza, che sono composti dai rappresentanti della Commissione europea, dei governi degli Stati membri, del Parlamento europeo e dei Parlamenti nazionali. Il senatore, che avrà il compito di promuovere il dialogo tra rappresentanti delle istituzioni e dei cittadini e di favorire posizioni comuni nel settore delle politiche migratorie europee, dichiara: “lavoreremo perché questo esperimento innovativo di democrazia partecipativa possa avere successo su un tema così strategico per l’Italia e per

l’Europa”. Il senatore Alfieri sarà l’unico rappresentante italiano a ricoprire una delle posizioni apicali nell’ambito della Conferenza sul Futuro dell’Europa.

Le critiche della Lega

Alla conferenza ha preso parte anche Matteo Bianchi che, però, insieme ai colleghi leghisti ha sollevato critiche al programma europeo: “Fin dal primo giorno abbiamo dato la nostra disponibilità a partecipare in maniera propositiva alla Conferenza sul Futuro dell’Europa per portare il nostro contributo di idee e proposte al fine di dare vita a un dibattito costruttivo e concreto nell’interesse dei cittadini. Purtroppo, prendiamo atto che questa iniziativa si sta rivelando un’occasione mancata, con discussioni distanti anni luce dalle reali esigenze della gente. Questa doveva e dovrebbe essere un’opportunità importante per raccogliere le istanze di reale cambiamento dell’Ue, ma sta completamente mancando l’obiettivo, rivelandosi una iniziativa inefficace e disordinata, in cui non viene dato ascolto alle voci di chi ha idee differenti: sarebbe questo, il Futuro dell’Europa? Vorremmo sapere, da Bruxelles, quanti soldi dei contribuenti europei sono stati spesi per una conferenza che non sta portando risultati.

Così in una nota la delegazione Lega alla Cofeu, gli europarlamentari Mara Bizzotto, Susanna Ceccardi, Alessandro Panza, il deputato Matteo Luigi Bianchi, il presidente del Consiglio Regionale Veneto Roberto Ciambetti.