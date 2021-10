Controlli nei locali a Luino, due attività sanzionate

Controlli dei carabinieri della stazione di Luino. Nella serata di ieri, i militari della stazione assieme ai colleghi del NAS di Milano, hanno effettuato dei controlli su alcuni esercizi pubblici della città allo scopo di verificare il rispetto della normativa nazionale sul contenimento del Covid 19 e possesso di Green pass.

Un esercizio è stato sanzionato per 2000 euro in violazione di norme sanitarie. Una sala gioco invece, è stata invece multata di 400 euro per il mancato controllo dell’ingresso di un avventore sprovvisto di certificazione verde.

Stessa sorte è toccato alla persona che era dentro intenta a giocare. Gli altri bar sono risultati invece in regola sia per i controlli svolti sia da parte degli avventori seduti ai tavoli all’interno. Tutti erano muniti del green pass elettronico.