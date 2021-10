Il digitale gentile si presenta in piazza del Garibaldino

Sabato 9 ottobre alle ore 11 la libreria Unik ospita in piazza Podestà l’autrice Sara Malaguti per presentare il suo libro “Il digitale gentile”, edito da L’età dell’Acquario. A condurre l’intervista Francesca Giovannini, fondatrice di The BlueBird Kitchen.

Il digitale è entrato prepotentemente nelle vite di tutti a partire dal febbraio 2020. Nell’era del Covid-19, di fronte al rarefarsi della vita offline abbiamo dovuto rivoluzionare in pochi giorni il modo di lavorare e comunicare, adattandoci a smart working, commercio elettronico e comunicazione digitale. Il risultato, in molti casi, è stato più simile a una bulimia temporanea che a una trasformazione duratura e consapevole. Eppure la via era tracciata da tempo e ora non si può certo pensare che il processo si arresti improvvisamente, anzi.

In questo libro, Sara Malaguti, esperta di marketing e comunicazione digitale, con uno stile semplice, diretto e ricco di esempi spiega i concetti chiave del digitale, mettendo in particolare l’accento su gentilezza ed empatia. Quello che ci propone è un manuale delle “buone prassi” che permette di capitalizzare gli sforzi fatti in questo periodo, ma allo stesso tempo viene in soccorso a coloro che si sono sentiti esclusi dall’eccessiva velocità del cambiamento. E, una volta per tutte, consente di fare pace con i canali digitali.

I posti sono limitati. Necessaria la prenotazione del posto a sedere scrivendo a varese@ubiklibri.it oppure telefonando 0332.1690245