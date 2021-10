Dimaggio: “Ditelo al candidato della Lega: i nidi sono già gratis a Varese”

L’assessora ai servizi educativi Rossella Dimaggio risponde in merito all’ultima uscita del candidato leghista.«A Varese i nidi sono già gratis, per tutti. Grazie ad una iniziativa del Comune, già operativa da quest’anno, che è andata ad integrare quella regionale, estendendo in tal modo la gratuità delle strutture comunali a tutte le famiglie spiega Dimaggio – Lo dico perché ci tengo ad informare il candidato della Lega in merito a cose che già esistono a Varese ma di cui probabilmente lui non è a conoscenza, non essendo varesino».

Il candidato sindaco del centrodestra aveva infatti commentato cosi la notizia data da regione Lombardia: «Dieci milioni di euro per azzerare le rette degli asili nidi, sia pubblici che privati, per le famiglie con un reddito basso. Questo il bando di Regione Lombardia, che aprirà lunedì 18 ottobre, e che darà un sostegno concreto ai nuclei familiari che ne hanno bisogno. Questa è una misura veramente concreta che arriva dalla Giunta di centrodestra in Regione: La misura varata da Regione Lombardia punta a garantire una continuità nel sostegno alle famiglie che ne hanno bisogno. Questa è la politica concreta e del fare che vogliono portare a Varese. Non annunci spot, solo sotto elezioni, come avviene dal mio avversario»

Quella che il comune sta applicandoinvece : «È una misura concreta per sostenere le famiglie con figli piccoli in questo momento di crisi sanitaria ed economica – ha sottolineato l’assessora – Il tutto con risorse comunali. Se poi, come annunciato dal candidato della Lega che si è fatto portavoce della Regione, anche il Pirellone vorrà darci una mano in tal senso, siamo solo contenti».