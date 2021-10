Dolce Amor polenta: la ricetta di Iginio Massari

Il dolce tipico della nostra città, l’Amor polenta, ha destato l’attenzione di uno dei più grandi pasticceri dei tempi moderni: il noto Iginio Massari. Il pasticcere bresciano ha infatti proposto la ricetta su Giallo Zafferano. Facendola rientrare non solo nella specifica tradizione varesina da cui è nata per mano di Carlo Zamberletti, ma in quella dell’intera Lombardia, rendendoci orgogliosi della nostra amata terra.

L’abbinamento goloso

Ora che il caldo sta lasciando il posto ai primi freddi ed ancor più quando le temperature saranno decisamente più rigide, cosa ci sarà di meglio dell’accompagnare l’Amor polenta con delle golosissime cioccolate calde?

La ricetta dell’Amor polenta è straordinaria nella sua semplicità, facile da preparare e dal risultato assicurato se segui attentamente il procedimento che segue!

La ricetta dell’Amor polenta

Ingredienti per stampo 20 x 7,5 cm:

125 gr di burro

68 gr di farina di mandorle

38 gr di farina di mais fioretto

45 gr di farina 00

115 gr di zucchero

15 gr di mandorle macinate

1 uovo intero

2 tuorli d’uovo

4 gr di lievito per dolci in polvere

1 baccello di vaniglia

b. di scorza di limone

un pizzico di sale

Prepariamo l’Amor polenta

Monta l’uovo intero con lo zucchero in una boule. Aggiungi i tuorli e continua a montare con le fruste. Aggiungi la vaniglia e la scorza di limone. Aggiungi il pizzico di sale e metti da parte. In un’altra boule mescola le mandorle macinate con 12 gr di burro circa. Aggiungi questo mix alla prima boule e mescola la massa montata finché non è pronta. In un’altra boule mescola le farine restanti con il lievito, setacciale e versale nella massa montata. Mescola delicatamente fino ad ottenere un composto omogeneo, ora lascialo riposare. Sciogli il restante burro a bagnomaria e lascia intiepidire. Aggiungi il burro fuso al composto precedentemente ottenuto. Versa l’intero composto nello stampo imburrato ed infarinato. Ora è il momento di infornare a 165° per circa un’ora. Controlla il dolce e, se preferisci, spolveralo con dello zucchero a velo. Se non hai lo zucchero al velo puoi ottenerlo frullando per qualche secondo lo zucchero in cristalli.

Iginio Massari ha definito l’Amor polenta “un dolce unico, un dolce che vi fa sognare”: come non dargli ragione! Il nostro dolce varesino tradizionale è perfetto a colazione, merenda e come spuntino spezzafame.

Ora che conosci ingredienti e procedimento non ti resta che dedicarti alla preparazione con l’acquolina in bocca!