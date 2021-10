La Uyba sogna di calare il poker sul campo di Chieri

Dopo avere ottenuto tre vittorie in altrettante partite e “gasata” dalla prima posizione in classifica (insieme a Conegliano che ha battuto Novara nel posticipo di giovedì), la Unet E-work Busto Arsizio si prepara all’impegno di domenica 24 ottobre, al PalaFenera di Chieri (ore 17.00) con l’intento di calare un poker prezioso.

Le ragazze di coach Musso affronteranno le padrone di casa della Reale Mutua Fenera Chieri delle ex Grobelna e Villani. Sarà – lo è sulla carta – una partita difficile, contro una formazione di grande valore che nella scorsa stagione ha dato del filo da torcere a tutti i top team. Una avversaria che si presenta agguerrita ma anche ferita dopo le sconfitte con Monza e Vallefoglia. Concentrazione quindi ai massimi per le farfalle, intenzionate a portare a casa altri tre punti ma costrette a restare concentrate per sbagliare il meno possibile.

Dall’altra parte della rete, coach Bregoli potrà contare sulla regia di Bosio, in diagonale con la già citata Grobelna; al centro Massaro e Alhassan, in attacco Villani e Frantti con a difendere il campo il libero De Bortoli.

A presentare la partita in casa Uyba è l’altro libero, Giorgia Zannoni, che è nata proprio nella città piemontese (così come coach Marco Musso): «Chieri è sempre un campo molto difficile dove giocare, anche perchè la Reale Mutua è una squadra che gioca insieme da tanto tempo e ha meccanismi già automatizzati. Noi probabilmente arriveremo alla partita più in fiducia rispetto a loro, visto che nell’ultimo turno hanno perso contro Vallefoglia e dovremo cercare di valorizzare tutti gli aspetti positivi che abbiamo trovato in questi primi incontri di campionato».