Due giovani varesine “ostaggio” di tre pastori maremmani sui monti dell’Appennino reggiano

Serata da dimenticare quella di ieri, giovedì 28 ottobre, per una compagnia di quattro giovani (tra i quali due varesine) in rientro da un’escursione sul monte Cusna, in provincia di Reggio Emilia, vengono bloccati da tre pastori maremmani.

Si tratta di quattro giovani, due ragazze di 22 residenti a Varese, uno di di 24 anni residente a Venezia e un’altra di 24 anni residente a Roma, tutti studenti presso l’Università di Bologna che stavano rientrando da una passeggiata quando si sono trovati di fronte tre pastori maremmani di guardia ad un gregge di pecore al pascolo, che gli impedivano di passare.

I cani, impegnati a fare il loro lavoro, si son posizionati in semicerchio a protezione del gregge e hanno iniziato ad abbaiare. I quattro escursionisti si sono fermati e hanno tentato di cambiare strada, ma trovandosi già nei pressi del Passone alle 19 e non essendoci molte alternative, hanno dovuto chiedere aiuto.

Immediatamente si sono attivate una squadra dei Vigili del Fuoco e la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico stazione M.te Cusna che sono riusciti a contattare il pastore che, arrivato al Passone, ha fatto spostare il gregge di pecore, seguito dai tre maremmani, liberando il sentiero. I quattro universitari sono stati poi raggiunti dai soccorritori e riaccompagnati a Pian Vallese.