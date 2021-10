Elezioni 2021, a Caronno Pertusella ballottaggio tra Giudici e Galli

A Caronno Pertusella su va verso il ballottaggio tra centrodestra e centrosinistra.

I dati che arrivano dalle sezioni che hanno terminato lo scrutinio sono ancora parziali, ma indicano un sostanziale pareggio tra Marco Giudici, sindaco uscente sostenuto da Pd, Unione di Centrosinistra e Civico 2030 e Valter Galli, candidato di Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia e Lista Cittadina. Il centrosinistra si attesta intorno al 45%, il centrodestra al 40% quando mancano ormai poche sezioni da scrutinare.

Al terzo posto è ago della bilancia in vista del secondo turno Uniti per Caronno Pertusella e Bariola, l’Unione delle storiche liste civiche Domus e Albatros che hanno sostenuto la candidatura di Antonio Persiano che ha raccolto circa il 15% dei voti, un risultato decisamente rilevante.

Il primo commento è di Valter Galli, candidato sindaco del centrodestra: “È un risultato che ci aspettavamo. Ora testa bassa e lavorare per il secondo turno. Apparentamenti? C’è tempo per pensarci, non chiudiamo nessuna porta”.

Non è contento, ma guarda con fiducia al secondo turno il sindaco uscente Marco Giudici: “C’è stata una scarsa affluenza al voto ed è una cosa che non mi soddisfa (a Caronno ha votato meno del 50% della popolazione). Parto da qualche punto di vantaggio, nei prossimi giorni vediamo se ci saranno possibilità di accordi con le liste escluse dal ballottaggio. Penso di aver fatto bene, confido su un voto positivo al secondo turno”.