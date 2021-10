Elisoccorso a Rescaldina per un ciclista investito da un’auto

Mattinata da dimenticare per pedoni e ciclisti in circolazione sulle strade del Legnanese. In particolare sono stati due gli incidenti più gravi accaduti questa mattina martedì 26 ottobre con il coinvolgimento di due persone. Il primo è stato rilevato in via Solferino a Legnano dalla Polizia Locale: alle 7 un’auto ha urtato una donna di 47 anni,. A portare le prime cure è stata la Croce Rossa legnanese che ha condotto la 47enne in codice verde al pronto soccorso cittadino.

Verso le 13 un ciclista è stato investito da un’auto a Rescaldina. L’incidente è accaduto in via Grigna. Sul posto, oltre all’ambulanza, è arrivato anche l’elisoccorso in codice rosso. Il ciclista di 34 anni è stato trasportato in codice giallo all’Ospedale di Saronno. Il caso è stato rilevato dalla Polizia Locale rescaldinese che ha anche gestito la viabilità durante le operazioni di soccorso.