Nell’ordinare i risultati della SERP, Google favorisce i più pertinenti e utili per gli utenti secondo i principi della search intent. I contenuti devono anche essere di qualità: nel fattore qualità il motore di ricerca include il numero di backlink (citazioni) che un sito web riceve da fonti autorevoli. Idealmente, i link naturali sono l’ideale: segnalano la reale affidabilità di un sito per contenuti e utilità su una certa tematica. Come far crescere oggi l’autorevolezza di un portale web?

L’ecosistema web è costituito da pagine e siti collegati tra loro attraverso link che rivestono un ruolo essenziale per il posizionamento sui motori di ricerca e la visibilità.

Nessuna strategia di digital marketing può fare a meno della costruzione di un’efficace link building, una rete di link diretti a pagine web da posizionare.

Un sito appena creato come può costruire una valida link building? Oltre ad iniziare con il piede giusto, bisogna continuare a curare costantemente la link building.

Per rendere visibile un sito è necessario ottenere un buon posizionamento. Per posizionare al meglio un portale web bisogna puntare sulla link building. Come?

Come far crescere l’autorevolezza di un portale web con la link building

Il backlink diretto ad un sito web è una sorta di ‘raccomandazione’, di riconoscimento per la sua autorevolezza in un determinato settore. Il link ha un valore nei confronti sia degli utenti sia dei motori di ricerca. Non è solo un fatto di quantità di link che un sito riceve ma di qualità perché non tutti i link hanno lo stesso peso.

I collegamenti al sito che creano valore aggiunto provengono da siti autorevoli, che nel tempo hanno creato la loro web reputation attraverso contenuti pertinenti, di qualità e affidabilità in termini di search intent degli utenti.

L’autorevolezza di un sito si può valutare tramite tool come Majestic e Moz.

Far crescere l’autorevolezza di un sito web: come funziona la link building

Come attuare una strategia di link building efficace? Innanzitutto, cercando di evitare i link acquistati o scambiati con altri siti web perchè Google li penalizza: questa strategia potrebbe danneggiare un sito. Sbagliare strategia di link building può comportare non solo sanzioni da parte dei motori di ricerca ma addirittura la cancellazione del sito dai risultati di ricerca. Ti consigliamo di non improvvisare e di affidarti ad esperti del settore o un’agenzia web esperta in linkbuilding per evitare rischi del genere.

I link devono essere naturali ma come ottenerli?

Bisogna lavorare molto sui contenuti di qualità in chiave SEO: in questo modo, sarà più facile per un portale attirare l’interesse di altri siti ed essere ‘premiato’ con link naturali che, però, richiedono tempo e non sempre sono sufficienti. Senza violare le regole di Google, è possibile progettare un piano di link building strategico ed accurato, un elemento fondamentale della SEO Off-page.

C’è da dire, oltretutto, che Google ed altri motori di ricerca non sempre riescono a riconoscere se un link è naturale oppure è stato acquistato o scambiato con altri siti web.

Il guest post ha ancora valore per una link building efficace?

Un buon piano per una link building efficace dovrà partire dall’individuazione dei siti web più adatti, operanti nello stesso settore, autorevoli, con cui accordarsi per acquistare link da inserire con criterio in un anchor text all’interno di articoli scritti ad hoc. Questo genere di articoli, noti come guest post, devono essere di qualità, informativi, utili per i lettori, redatti in ottica SEO.

Il guest post viene ‘ospitato’ da un sito autorevole allo scopo di trasferire parte del suo valore al sito target. Il link in entrata (backlink) deve essere inserito nel contesto in modo naturale, senza forzature, per non insospettire Google e centrare il bersaglio senza correre rischi.

Con un buon profilo di backlink, l’affidabilità e l’autorevolezza del tuo sito crescerà migliorando il posizionamento tra i risultati di ricerca.