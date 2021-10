Gadda: “Cartabia a Fagnano segno di attenzione per il territorio e forte valore simbolico per la comunità

«È una bella giornata per la cooperativa sociale Valle di Ezechiele che ha ricevuto oggi la visita di della ministra della Giustizia, Marta Cartabia. Sono lì con il cuore perché so quanto questo incontro sia atteso dal direttivo, da Don David Maria Riboldi e dai lavoratori della cooperativa. Fagnano Olona è il paese dove ho vissuto per tanti anni e dove ho iniziato il mio percorso politico come consigliere comunale, e questa visita mi onora doppiamente”, così la parlamentare varesina di Italia Viva Maria Chiara Gadda sulla visita della guardasigilli.

«La presenza della ministra è un grandissimo segno di attenzione per il territorio e ha un forte valore simbolico per l’intera comunità. La cooperativa non offre solo nuove competenze a chi ha sbagliato e ha pagato il suo debito con la giustizia e le vittime, ma offre soprattutto una opportunità. Di riprendersi la vita in mano, e di ritornare a essere parte attiva di una comunità attraverso il lavoro. I numeri dimostrano che quando i progetti di presa in carico della persona funzionano, la recidiva diminuisce drasticamente e questo è nell’interesse di tutti», aggiunge Gadda.

«Ho visto nascere e crescere la Valle di Ezechiele, nelle difficoltà e nei momenti di gioia, grazie al contributo tenace dei volontari ma anche di aziende e sindaci del territorio. Parlare di carcere e di come riuscire a riabilitare un percorso di vita, non è mai facile agli occhi dell’opinione pubblica. Per questo la visita della ministra assume il valore importante di riconoscere questo impegno e rafforza tutti a continuare in questa direzione», conclude.