Incendio in un cantiere dismesso, paura a Gallarate

Un’alta fiammata ha illuminato la notte di Gallarate. È successo in un cantiere abbandonato in via Bonomi, tra l’Istituto Sacro Cuore (una scuola, ndr) e l’oratorio. (foto da Sei di Gallarate se)

L’allarme è scattato intorno alle 22.30 di giovedì 7 ottobre e sul posto sono arrivati immediatamente i Vigili del Fuoco con un’autopompa, un’autobotte, un’autoscala e un fuoristrada.

Le cause del rogo sono ancora da accertare. Ciò che si sa è che il fuoco ha interessato due casette da cantiere e un grosso albero, quello che ha poi illuminato il cielo della città.

Non si segnalano feriti.