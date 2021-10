Letture e giochi al museo per l’Halloween dei bambini a Malnate

Sarà il Museo di storia naturale “Mario Realini” di Villa Braghenti a ospitare gli eventi dedicati ai bambini e ragazzi di Malnate per il weekend di Halloween.

Gli eventi, in collaborazione con l’assessorato alla cultura del Comune, il Sistema Bibliotecario Valli dei Mulini, e il museo “Realini”, inizieranno dalle ore 10.30 di sabato 30 ottobre.

Ci saranno le letture ad alta voce per bambini a cura dei volontari di “Nati per Leggere”.

Seguirà poi una caccia al tesoro particolare per la città: gli alunni della scuola dell’infanzia “Rajchman” di Rovera nasconderanno dei sassi bianchi e arancioni sul territorio. Chi troverà le preziose pepite dovrà mettere una foto sull’apposito gruppo Facebook Malnate/Rocks (qui il link). Ci sarà inoltre un sasso d’oro. In palio un premio preparato dal comitato genitori per chi lo troverà.

Durante il sabato sarà inoltre possibile visitare il museo civico “Realini”.

Per info e prenotazioni: biblioteca@comune.malnate.va.it o il numero di telefono 0332427729.