Lo Yaka Malnate non lascia scampo a Bresso

Poco meno di un’ora e 30 minuti sono bastati allo Yaka Volley Malnate per superare con un netto 3-0 Bresso e prendersi i tre punti in palio e mantiene, dopo due partite, il quarto posto in classifica del Girone B di Serie B a punteggio pieno.

Come dichiarato dal coach Mattiroli a fine gara, alla vigilia ci si aspettava un match duro che metteva a confronto l’esperienza del Bresso contro la giovane età dello Yaka che, però, è riuscito ad avere la meglio grazie ad un servizio efficace che ha messo in crisi la ricezione avversaria, oltre che al sempre solido gruppo squadra.

Anche stavolta il tabellino è a favore dei varesini con 4 ace contro i 2 dei milanesi, il 69% di positività in ricezione contro il 52% del Bresso che però ha dimostrato maggior precisione con il 22% (Yaka 17%). I padroni di casa vincono anche il duello sui muri con 9 a 6 e Ferrario si aggiudica il titolo di top scorer (17 punti).

LA CRONACA

PRIMO SET

Daolio fa sentire subito il suo braccio ma poi si perde cammin facendo. I ragazzi di Mattiroli recuperano, sorpassano, tengono la testa con un buon margine, si esaltano sul 15-13 con Ferrario e Favaro che infilano 3 punti volando sopra il muro avversario e chiudono in bellezza con un ace di Daverio tornato ai vecchi splendori.

SECONDO SET

Le squadre entrano in campo con le stesse formazioni del primo set. Daverio apre le danze con 2 punti consecutivi e lo Yaka resta avanti fino all’8 pari. Bresso supera con 2 muri di Cariati e un bolide di Cremonesi e resta avanti fino al 13-13. Favaro firma il sorpasso a cui fa eco Guizzardi con un ace e poi Ferrario a muro; lo Yaka scappa e chiude.

TERZO SET

De Marco preferisce al centro Chiesurin a Cariati. Dopo un inizio equilibrato, sull’8 pari il Bresso cede sotto i colpi dei malnatesi e li lascia andare a chiudere a +6