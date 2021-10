Manutenzioni e asfaltature, cantieri aperti a Induno Olona

Cantieri aperti a Induno Olona, dove il sindaco Marco Cavallin annuncia una serie di interventi che a breve porteranno nuove asfaltature e interventi di manutenzione

«In queste settimane si sta dando attuazione agli appalti per le nuove asfaltature previste per questo 2021 – dice Cavallin – Tra le vie su cui si è intervenuti ci sono gli ingressi della statale 344, la strada della galleria di San Bernardino nel tratto di competenza comunale; via Monte Chiusarella; via San Cassano; la sistemazione di marciapiede e parcheggi al parco della stazione e il rifacimento della griglia in via Dobbiaco. E poi ancora asfaltature in via Sacro Monte, via S.G.Bosco, via Monte Bisbino compreso il parcheggio pubblico, via Bidino, via Olona (nel tratto SS233-via Buccari) e via San Pietro. Altri tratti stradali saranno sistemati da qui a fine anno, anche confidando in qualche risparmio di spesa che possa consentire di inserire in questo elenco ulteriori interventi. Ricordo che c’è in gioco anche l’indennizzo RFI che in parte servirà alla sistemazione di alcuni tratti ammalorati di via Jamoretti». In corso anche l’asfaltatura di via Abbondio Sangiorgio (nella foto), i cui lavori sono a carico di Lereti Spa, cioè i gestori dell’acquedotto.

Al via anche diversi interventi di manutenzione: «In questo periodo stiamo spingendo molto anche su altre necessarie manutenzioni – aggiunge il sindaco – ci sono in ballo 100mila euro per la segnaletica orizzontale e verticale, 40mila euro per la potatura stagionale delle piante e ulteriori 30mila euro per portare a compimento la pulizia di tutti i tombini del paese. Un’operazione di sistemazione della rete viaria importante, necessaria, certo non definitiva ma sicuramente massiccia, cui ne faremo seguire altre».