Meccanica di precisione Made in Italy: anche in questo settore spicca il tricolore

La meccanica per le lavorazioni dei metalli Made in Italy è ancora oggi una delle più rinomate non solo d’Europa, ma di tutto il mondo. Questo soprattutto se parliamo di meccanica di precisione, ovvero, di quel tipo di lavorazioni che necessitano di un elevatissimo livello di minuzia, tecnologia e innovazione.

L’obiettivo di questo genere di industria è quello di creare un prodotto perfetto, di precisione micrometrica, quindi, di conseguenza, sicuro. È per questo motivo che al processo di produzione contribuiscono strumenti sempre più sofisticati e tecnologie d’avanguardia. A garantire tutto ciò l’utilizzo di quanto vi sia di più preciso: un computer con un apposito software.

Il successo? Il connubio fra tradizione e avanguardia

Con quanto detto è bene sottolineare non s’intende dire che dalla produttività siano stati esclusi macchinari più tradizionali, ma che la funzionalità di questi sia perfezionata e potenziata dal mezzo informatico e digitale. Eccellenti alleati dell’industria della meccanica di precisione, per esempio, rimangono strumenti come il tornio e lo spessimetro. Il primo, si sa, è addirittura preistorico.

Imprescindibile resta in tutti i casi la supervisione umana effettuata da personale altamente qualificato e costantemente aggiornato. L’uomo ha l’importante compito di vigilare strumenti, macchine e prodotti per poter sempre assicurare che il livello di precisione si mantenga sempre al massimo come il Made in Italy comanda. Nel nostro paese sono molte le aziende, piccole e media imprese, che eseguono lavorazioni meccaniche di precisione come, per esempio, AR Costruzioni Meccaniche, un’impresa veronese che lavora instancabilmente nel settore sin dal 1980, eseguendo lavori di fresatura, tornitura, elettroerosione e rettifica per svariati settori. Le applicazioni della meccanica di precisione possono essere, infatti, molteplici: dall’industria alimentare a quella medicale, dalla metalmeccanica, alla nautica o all’astronomia.

Dove sta dando il meglio la meccanica di precisione italiana?

La meccanica di precisione di qualità Made in Italy trova la sua migliore espressione nella produzione di macchinari industriali, agricoli, nel settore medicale, nell’auto-motive, nel settore alimentare, nella creazione di apparecchiature astronomiche.

I migliori risultati si è visto si sono ottenuti lì dove si sono utilizzati sistemi computerizzati più innovativi: solo con il controllo numerico informatizzato, infatti, è in grado di assicurare il massimo livello di accuratezza nella lavorazione di materiali non di facile gestione come i metalli. Una marcia in più l’hanno avuta quelle aziende che non solo si occupano di produrre componenti, ma che seguono l’iter dalla progettazione sino al prodotto finale, seguendo tutte le fasi di sviluppo, passo dopo passo, internamente.

Il futuro della meccanica in Italia

Dove parliamo di tecnologie, come nel settore della meccanica di precisione, si sa dobbiamo considerare la costante evoluzione. Dell’avanguardia e del futuro, però, il settore della meccanica nel Bel Paese non ha di certo timore poiché da sempre nello Stivale si lavora con lo spirito di puntare a quanto di meglio si possa proporre, senza ancorarsi mai a determinati modelli, questo indipendentemente dal preciso settore produttivo.

Operare oggi con lo sguardo teso al domani, con macchinari di ultima generazione e con personale qualificato ed aggiornato, così come fanno le aziende leader del settore come la sopracitata, vuol dire rendersi competitivi sul mercato, abbattendo anche molto spesso i costi di produzione. È sicuramente grazie a questo spirito di base che anima il settore della meccanica italiana che probabilmente essa spiccherà nel panorama mondiale anche in futuro.