Milano capitale del vetro per una settimana

Elegante, misterioso e antico il vetro fa parte della nostra vita quotidiana. Delicato per farci gustare del buon vino ma anche solido e resistente in molti complementi d’arredo della nostra casa. A questo materiale è dedicata la prima edizione di VISION Milan Glass Week che si svolgerà a Milano dal 5 all’8 ottobre.

Per una settimana il capoluogo lombardo si trasforma nella capitale del vetro con un “fuori fiera” del XXII salone Vitrum dedicato alle tecnologie del vetro che si volge in contemporanea Fieramilano Rho.

Centro degli eventi sarà Piazza Gae Aulenti con laboratori per ragazzi, incontri, esposizioni e l’installazione artistica “Il Mostro della Laguna” oltre a eventi collaterali in tutta la città con Road Map, serate con i cocktail dedicati alla Glass Week, appuntamenti in collaborazione con Milano Wine Week e visite guidate tra arte e architettura alla scoperta del legame fra Milano e il vetro.

«Il vetro è un materiale che ci circonda in ogni momento – spiega il Direttore di VITRUM Fabrizio Cattaneo– sinonimo di design quanto di applicazioni quotidiane, ma che spesso diamo per scontato. Pochi sanno quanta tecnologia c’è dietro la realizzazione di oggetti in vetro e pochi sanno che anche in questo settore il Made in Italy è sinonimo di eccellenza. Per non parlare del fatto che il vetro è al centro della transizione sostenibile. Questo sarà infatti il tema al centro della nostra prima Milan Glass Week, un evento pensato per sfruttare l’energia e l’interesse che la città di Milano ha a livello europeo».

Pochi sanno quanto sia raffinata la tecnologia dietro la realizzazione del vetro e che anche in questo settore il Made in Italy è sinonimo di eccellenza. La manifestazione organizzata da VITRUM si articola tra il salone internazionale dedicato agli addetti ai lavori delle tecnologie del vetro (macchine, attrezzature e impianti per la lavorazione del vetro piano e cavo, del vetro e dei prodotti trasformati) che si svolge a Fieramilano Rho e la voglia di valorizzare un settore poco conosciuto avvicinando il grande pubblico con eventi in città.

Ogni giorno dalle 10.00 alle 22.00 in Piazza Gae Aulenti si potrà ammirare l’installazione artistica “il Mostro della Laguna” realizzata dal Maestro Nicola Moretti. Eventi istituzionali e aziendali si terranno alla Fondazione Catella mentre negozi, showroom e locali hanno aderito a Road Map, palinsesto di eventi collaterali che si terranno in tutta la città.

VISION Milan Glass Week è organizzata da VITRUM in collaborazione con Milano Wine Week (2-10 ottobre): sarà così valorizzato il legame indissolubile tra il vino e il suo contenitore d’elezione, il vetro appunto. Inoltre VISION Milan Glass Week e il salone VITRUM segneranno anche l’ideale inizio delle celebrazioni che caratterizzeranno il 2022, nominato dall’ONU Anno Internazionale del Vetro.

VISION Milan Glass Week

Quando: 5-8 ottobre 2021, dalle 10.00 alle 22.00

Dove: Piazza Gae Aulenti (infopoint, installazione artistica, eventi aperti al pubblico), Fondazione Catella (eventi istituzionali e aziendali)

Cosa: incontri formativi con i ragazzi delle scuole, laboratori creativi per bambini, esposizioni, incontri, degustazioni.

Sito ufficiale e prenotazione eventi: www.glassweek.it