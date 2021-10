Moka, cialde o capsule?

L’importanza di scegliere la tipologia di caffè che più fa per noi

Molte sono le persone che amano bere il caffè a casa invece che al bar, ma questo non significa rinunciare alla qualità o trovare dei compromessi. Anzi, ormai si hanno a disposizione così tante diverse alternative per preparare un caffè corposo, aromatico e intenso che diventa fondamentale effettuare la scelta corretta in base alle proprie necessità e ai propri gusti.

Tra le principali possibilità di scelta vi sono la classica moka e le macchine elettriche che funzionano con le cialde o con le capsule. Una descrizione dettagliata e chiara di queste alternative è consultabile su www.chespresso.net.

La classica moka: un’alternativa che non tramonta mai

La moka, cioè la tradizionale macchinetta per il caffè da accendere sul fornello, è un irrinunciabile strumento da cucina che mai potrà tramontare. Questo perchè associato ad essa vi è, per molte persone, un vero e proprio rito.

Svitarla, riempirla d’acqua fino alla vite, mettere il filtro e poi la polvere di caffè senza compattarla troppo, riavvitarla e posizionarla sopra la fiamma, meglio se al minimo. Infine, aspettare che il caffè lentamente salga. C’è anche, poi, la classica domanda: ‘Chi vuole il primo caffè che sale?’ perchè è quello più corposo e intenso. Alcuni amano anche preparare una deliziosa cremina fatta sbattendo molto rapidamente le prime gocce di caffè con lo zucchero e, con questa, vanno a dolcificare tutte le tazzine.

Certo, non è il metodo più comodo e rapido per preparare un caffè, soprattutto quando lo dobbiamo servire a più persone, ma l’aroma che pervade la cucina e il classico borbottio della macchinetta sono delle sensazioni impagabili e irrinunciabili. All’atto pratico, sicuramente a tutti sarà capitato di non avvitarla correttamente o di non accorgersi che il caffè era salito per cui non si è spento in tempo il fornello e il caffè è fuoriuscito sporcando il piano della cucina o si è bruciato.

I costi, però, sono quelli minori, sia per quanto riguarda l’acquisto della polvere e della moka, sia per la sua manutenzione (che si riduce in sostanza nella sostituzione periodica di guarnizione e manico con pochi euro).

Le macchinette elettriche: noleggio o acquisto?

Quasi in tutte le case ormai sono presenti anche le macchinette elettriche che possono funzionare con le cialde o con le capsule. Innanzitutto bisogna fare una grossa distinzione perchè alcuni preferiscono comprare la macchinetta per poter poi acquistare in autonomia il caffè dove vogliono.

Altri, invece, scelgono di non comprare l’elettrodomestico, ma di sottoscrivere un contratto in comodato d’uso gratuito, che vincola e obbliga, però, ad acquistare dallo stesso fornitore un quantitativo minimo di cialde o capsule con una frequenza prestabilita. In entrambi i casi, naturalmente, vi sono dei pro e dei contro.

Se si acquista la macchinetta si deve affrontare la spesa iniziale per comprarla, anche se ormai i prezzi si sono notevolmente abbassati e sono sempre più i negozi di elettrodomestici e i grandi magazzini ad avere delle promozioni molto vantaggiose. Con questa formula, poi, si è responsabili della manutenzione della macchina, con tutti gli oneri che ne derivano. Si ha però la libertà di poter acquistare dove si preferisce il caffè, in modo tale, per esempio, da approfittare delle varie offerte promozionali. Non si è neppure vincolati all’uso di un marchio piuttosto che di un altro, anzi, alla ricerca del massimo risparmio, si può decidere anche di impiegare capsule o cialde non originali, ma compatibili, molto più economiche.

Se, invece, si decide di non acquistare l’elettrodomestico, ma di sottoscrivere un abbonamento, non si deve spendere nulla per l’acquisto iniziale della macchina e non ci si deve neppure preoccupare della sua gestione o manutenzione, ma si è vincolati a comprare periodicamente le cialde o le capsule che, di solito, hanno un costo superiore a quello medio che si può trovare sul mercato. Un altro vantaggio, poi è dato dall’assistenza tecnica continua che, in caso di guasto, interviene per la riparazione o la sostituzione gratuita della macchinetta.

Insomma, che sia moka o macchinetta elettrica che funzioni con cialde o capsule, non importa. L’importante è che il caffè sia buono e di qualità e che diventi un momento tutto per noi in cui concederci una coccola o una distrazione dallo stress e dalle preoccupazioni della vita quotidiana.