Morosolo avrà il suo parco: approvata in consiglio comunale la convenzione con la Casa di Riposo

Approvato in consiglio comunale a Casciago il nuovo schema di convenzione con la Casa di Riposo di Morosolo: «Un grande risultato per il Comune», commenta il sindaco Mirko Reto.

In sostanza è stata rivista vecchia convenzione che prevedeva un accordo da 105 mila euro per la realizzazione di un nuovo parcheggio in cambio del permesso all’ampliamento della strattura. «I lavori avrebbero dovuti essere fatti entro il giugno 2019, noi siamo entrati in carica a maggio 2019 e i lavori non erano iniziati ancora. Perciò abbiamo lavorato ad integrare la convenzione e abbiamo trovato un accordo che soddisfa tutti. I 105 mila euro restano, la Rsa userà il parcheggio realizzato in via Verdi ad uso non esclusivo e non riservato, si sono detti soddisfatti dell’opera, realizzata grazie ad un contributo regionale».

Non ci sarà dunque un nuovo parcheggio in via Solferino, come previsto dal primo schema di convenzione per una spesa da 395 mila euro che non verrà sostenuta dal Comune. I 105 mila euro della Casa di Riposo verranno utilizzati per la realizzazione sul terreno comunale del parco dei Ciliegi a Morosolo, la cui fine lavori è prevista entro novembre 2022. Si tratta della parte superiore dell’area, mentre per l’altra porzione di proprietà della curia non ci sono al momento novità: «Ci saranno tre ingressi da via Veneto, via Verdi/Solferino e dalla casa di riposo per gli ospiti della Rsa. Ci saranno videosorveglianza, vialetti, panchine, giochi per piccoli e grandi, illuminazione, cancelli automatici chiusi di notte», spiega Reto. Lo schema di convenzione è stato votato dalla maggioranza compatta, mentre la minoranza (rappresentata in sala consiliare dai consiglieri Antonella Bianchi e Andrea Zampieri, assenti il capogruppo Andrea Zanotti e Marco Brega) ha votato contro ribadendo la propria contrarietà ad un cambio di rotta che non convince nè soddisfa La Civica.

Tra gli altri punti in discussione, la terza variazione di bilancio decisa dall’amministrazione Reto che ammonta a circa 100 mila euro, per la quale è stata usata parte dell’avanzo di bilancio. Decisa l’installazione di tre nuove telecamere a Villa Valerio, alla scuola primaria di Morosolo e sul piazzale del Comune. Aumentata la spesa per il sociale soprattutto per l’assistenza ad personam per i casi presenti sul territorio comunale. Altri piccoli aggiustamenti previsti per le manutenzioni. La minoranza si è astenuta, condividendo l’impegno per il sociale, ma criticando la spesa per le nuove telecamere.

Votato anche il piano di diritto allo studio, per cui è stata confermata la spesa, compresi i contributi per le scuole materne di Casciago e Morosolo, erogati in base alle regole definite da Regione e Ministero. Una nota importante è stata sottolineata dall’assessore Caterina Cantoreggi, che ha evidenziato come quest’anno ci siano il 75% in meno di insoluti per il servizio mensa gestito con il nuovo sistema informatizzato, più controllato e preciso, con meno tempo per la rendicontazione e meno contestazioni.

Infine è stato approvato lo schema di accordo di sviluppo territoriale AQST per la salvaguardia e il risanamento del Lago di Varese.

Al termine della seduta, un ringraziamento al Fai per le due giornate organizzate a Casciago con visite ed eventi nei luoghi del paese, dalla chiesa di Sant’Eusebio alla chiesa sconsacrata di san Giovanni che ospita una mostra d’arte interattiva, con la castagnata organizzata dalla Pro Loco a completare l’offerta per un weekend sicuramente ricco e denso di momenti da vivere.