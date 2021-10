“Odi et amo”, la nostra mente è quantistica

Sabato 23 ottobre alle ore 18 in Sala Veratti a Varese, l’associazione Liberi Artisti organizza la presentazione del libro “Odi et amo” (Mimesis) scritto da Giuseppe Caglioti, “fisico innamorato dell’estetica”, in collaborazione con la filosofa Tatiana Tchouvileva e con l’architetto Luigi Cocchiarella, esperto di design, è un’affascinante ricerca riguardante il tema dell’ambiguità nell’arte collegata alla meccanica quantistica.

Lo scienziato dialogherà con il giornalista Michele Mancino, vice direttore di Varesenews.

LEGGI LA RECENSIONE DEL PROFESSOR LUIGI LUGIATO