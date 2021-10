Posato il nuovo tetto del palaghiaccio di Varese

E’ stato posato il manto di copertura sugli archi del nuovo palaghiaccio. Si tratta di un materiale in lamiera grecata ad alto isolamento termico, che va in tal modo a coprire la struttura formata da diciotto archi, di cui sedici nuovi in legno lamellare e due di recupero dal vecchio impianto. Inoltre è stata gettata la soletta collaborante che separerà le piscine, che si trovano al piano terra, e la zona sportiva situata al primo piano e costituita da palestra e nuovi campi da paddle. In corso d’opera anche i lavori per l’ammodernamento degli spogliatoi dedicati alle diverse discipline sportive.

«I lavori procedono a ritmo serrato, nel rispetto dei tempi previsti – dichiara il sindaco Davide Galimberti – Per l’estate 2022 apriremo così aperte le porte del nuovo palaghiaccio, per consegnare alla città un impianto sportivo polivalente, sicuro e all’avanguardia».

«Le opere permetteranno a Varese di dotarsi di una struttura sportiva di ultima generazione, ad alta efficienza energetica – dichiara l’assessore ai lavori Pubblici Andrea Civati – grazie ai materiali isolanti impiegati, le nuove pompe di calore e i pannelli fotovoltaici».

«Il nuovo palaghiaccio sarà un impianto sportivo adatto ad ospitare atleti e grandi eventi degli sport su ghiaccio – dichiara l’assessore allo Sport Stefano Malerba – Un passo fondamentale per proiettare Varese verso le Olimpiadi invernali del 2026».