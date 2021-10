Pro Patria – Virtus Verona in diretta dallo Speroni

Allo Speroni di Busto Arsizio la settima di campionato del girone A. Alle 14:30 i tigrotti della Pro Patria ospitano la Virtus Verona per uno spareggio tra due squadre appaiate a 4 punti sul fondo della classifica. Gli ospiti, reduci da quattro pareggi consecutivi, in cerca della prima vittoria in campionato, la Pro Patria cerca invece di cancellare le due sconfitte rimediate contro Padova e Lecco.

