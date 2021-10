Riparte il campionato di pallavolo targato Pgs

Come in tutto il mondo dello sport anche in casa delle Polisportive Giovanili Salesiane di Varese si riparte con i campionati per la stagione sportiva 2021/2022.

Sono i primi passi che preludono ad un pieno ritorno alla normalità dopo un lungo periodo di tempo caratterizzato dalle limitazioni imposte dalla pandemia e dalle necessità di prepararsi in modo adeguato alla ripartenza.

Un lungo periodo di tempo che però ha visto il comitato PGS di Varese sempre attento a monitorare la situazione e pronto a lavorare fianco a fianco con le società aderenti, nella comune consapevolezza che fare sport significa più che mai oggi, in un contesto sociale sempre più difficile, sostenere ed aiutare concretamente i nostri ragazzi e lo loro famiglie.

In questa prospettiva sin dai primi mesi del 2021 si era già valutata la possibilità di una prima, parziale ripresa delle attività che, dopo una serie di rinvii dovuti alla altalenante situazione dei “colori“ delle regioni, ha portato prima alla ripresa degli allenamenti e poi alla indizione del campionato di pallavolo denominato per l’occasione “Torneo Green 2021 PGS Varese”.

Il campionato Green 2021 si è svolto tra i mesi di maggio e giugno, e non solo si è rivelato un successo per la partecipazione ben superiore alle aspettative ma ha posto le premesse perché le società si potessero misurare in campo dal punto di vista organizzativo per il proseguo delle attività sportive.

Arriviamo così a sabato 18 settembre, all’assemblea delle società, per l’occasione allargata ai Direttori Sportivi e al gruppo arbitri, convocata, in presenza, a Gallarate presso la struttura dell’oratorio OMA durante la quale si è fatto il punto della situazione e si è presentato il nuovo campionato di pallavolo per la stagione sportiva 2021/2022.

Un campionato che seppur ancora con delle limitazioni prevederà dei percorsi organizzativi consolidati e che è iniziato lo scorso 22 ottobre.

Alla data di scadenza delle iscrizioni le adesioni delle società porteranno nelle nostre palestre provinciali ben 69 squadre, divise in tutte le categorie a partire da Propaganda, ovvero U12 e U13, poi U14, U16 e via dicendo fino alle categorie Libera Femminile e Libera Mista.

«Certamente – spiegano gli organizzatori – i numeri non sono ancora quelli dei campionati “pre Covid “ma questa ripartenza è certamente un primo passo importante, come dicevamo, per un ritorno alla normalità e per rispondere alle aspettative delle nostre società sportive. Un’ultima riflessione riguarda la necessità di avviare un confronto, nel mondo sportivo e a livello istituzionale, affinché tutti gli Enti di Promozione Sportiva e le società sportive dilettantistiche, specialmente si pensa alle realtà più piccole, trovino adeguati interventi di sostegno non solo di natura economica ma anche a livello normativo e strutturale».