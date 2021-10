Dal 4 novembre ripartono i corsi di subacquea dell’Associazione ReD Sub.

Ricominciano dal 4 novembre alle 20.30 a Busto Arsizio presso la Piscina A.s.d. Bustese Nuoto in Via Biagio Gabardi, i corsi di subacquea dell’Associazione ReD Sub (Ricerca e Didattica Subacquea) che, presieduta da Roberto Maino, quest’anno giunge al suo venticinquesimo anno di attività. Un’offerta didattica variegata per venire incontro alle esigenze di tutti, da chi si approccia

per la prima volta a maschera e pinne a chi invece ha già conseguito i primi brevetti:

Corso 1 stella (brevetto C.M.A.S.): per chi desidera iniziare la sua straordinaria avventura con ReD Sub. Questo brevetto consente di svolgere immersioni fino a 18 metri di profondità. Il corso è strutturato in 10 ore di teoria e pratica e 4 immersioni didattiche in acque libere. Età minima di accesso: 14 anni;

Corso 2 stella (brevetto C.M.A.S.): un corso che approfondisce le nozioni apprese durante il conseguimento della prima stella e ne aggiunge di nuove su salvamento, autosalvamento, tecniche base B.L.S. Con questo brevetto sarà possibile svolgere

immersioni fino a 30 metri di profondità. Il corso è strutturato su 12 ore di teoria e pratica e 6 immersioni didattiche in acque libere. Età minima di accesso: 14 anni;

Corso 3 stella (brevetto C.M.A.S.): un brevetto per chi decide di affinare la propria conoscenza di questo sport anche attraverso la meteorologia, la biologia marina, la gestione della sicurezza subacquea, dei gruppi e molto altro ancora. La struttura del corso prevede almeno 18 ore di teoria e pratica in acqua, 7 esercitazioni in acque libere a profondità comprese fra i 5 ed i 40 m e una esercitazione BLS-D con somministrazione di Ossigeno. Età minima di accesso: 16 anni.

Corsi di specializzazione: Nitrox, Profonda, Fotografia.

Tutte le lezioni si svolgeranno una volta a settimana: il giovedì dalle 20.00 alle 22.00 sarà possibile seguire le lezioni di teoria e pratica in vasca.

Per info, costi e iscrizioni scrivere a redsub@redsub.it oppure chiamare direttamente i responsabili delle iscrizioni Roberto Poretti 335272482 e Silvia Alessandra Salvan 3470043102.