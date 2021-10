Riprende la seconda parte di interventi per la manutenzione delle strade con nuove asfaltature a Verbania

Riprende la seconda parte di interventi per la manutenzione delle strade con nuove asfaltature. I lavori oltre alla scarifica della pavimentazione e la riasfaltatura includono anche il rifacimento nei tratti interessati della segnaletica stradale orizzontale.

A Trobaso l’intervento sarà sulla rotonda e parte di via Renco con lavorazione notturna nelle giornate da martedì 5 sino a giovedì 7 ottobre (dalle ore 20:00 alle ore 07:00), mentre su via 42 Martiri a Fondotoce ci sarà la scarifica notturna giovedì 7 ottobre (dalle ore 20:00 alle ore 4:00) e l’asfaltatura venerdì 8 ottobre in diurna dalle ore 10:00 alle ore 14:00. Ultimo tratto via Giuseppe De Notaris in orario diurno venerdì 8 ottobre.

Oltre a quelli del Comune – segnala l’assessore ai lavori pubblici Nicolò Scalfi – si svolgeranno anche alcuni interventi a carico degli enti che erogano i servizi di acqua, elettricità, gas e posa della fibra, per la risoluzione definitiva dei ripristini e delle asfaltature dei tratti interessati da loro precedenti lavori su via alla Piana, via Castelli, via Quattrini, e altri tratti stradali.