Rock Night Live in vetta al Monte Generoso

Venerdì primo ottobre il Sunset Apero organizzato da Ferrovia Monte Generoso sarà una scarica di rock&roll. Un live da non perdere, con la presenza del mitico Grant Benson di Radio Morcote International e della sua partner in crime Daniela Moroni, affiancati dalla rockband RedHead, per scaldare gli animi a quota 1700 metri nello strepitoso scenario del Fiore di pietra. Sono questi gli ingredienti ad alto voltaggio della prima ROCK NIGHT LIVE ossia un concentrato del miglior rock di tutti i tempi, dai Led Zeppelin ai Deep Purple: perfetta colonna sonora con cui gustare un risotto in vetta e godersi uno dei panorami più belli del Ticino affacciati sul Lago di Lugano.

Programma Rock Night Live @ Fiori di Pietra

1 ottobre

Ore 18.35 Partenza da Capolago – Riva San Vitale

Ore 23.00 Ritorno dalla Vetta

Salita e discesa con il trenino a cremagliera

PER PARTECIPARE:

Chiama: +41 91 640 23 40 o scrivi a events@montegeneroso.ch o registratiti www.montegeneroso.ch/eventi

https://www.montegeneroso.ch/it/eventi/calendario-eventi/events-detail/id/23171/1-ottobre-rocknight

Dalle 18:00 Apertura cassa e controllo Certificato Covid (obbligatorio) in stazione a

Capolago-Riva S: Vitale

COSTO:

CHF 29.00 Adulti e ragazzi 6-15 anni

GRATIS Bambini 0-5 anni

RIchiesta prenotazione e Certificato Covid.

L’OFFERTA COMPRENDE

Viaggio di andata e ritorno con il trenino a cremagliera

Giro risotto

Sono escluse le bevande, i cocktails, il vino e le sfiziosità proposte dalla carta.