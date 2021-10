Il Salone dei Mestieri e delle Professioni diventa una piazza virtuale dove trovare consigli e ispirazione

L’emergenza sanitaria ha costretto ad accelerare alcuni processi di innovazione. Tra questi anche l’orientamento, quella fase che vede coinvolti gli studenti della secondaria di primo grado alle prese con “la scelta” del futuro.

Torna, quindi, il “Salone dei Mestieri e delle Professioni” varato cinque anni fa come appuntamento a Malpensafiere dove circa 7000 ragazzi arrivavano per conoscere l’offerta delle scuole superiori. Con il Covid, gli eventi in presenza si sono fermati, ma non la necessità di aiutare gli alunni a valutare le opportunità del proprio futuro. Si è lavorato per non fermare questo flusso di informazioni e le esperienze in presenza si sono trasferite sul web.

Il “Salone dei Mestieri e delle Professioni” torna per la quinta edizione nello spazio virtuale https://www.salone-dei-mestieri.it/

Ancora una volta, saranno gli allievi degli istituti tecnici e professionali, dei licei e dei corsi post-diploma ITS del nostro territorio a fungere da “Virgilio” nell’accompagnare ragazze e ragazzi verso una decisione adeguata rispetto a quella che, spesso, è tra le scelte più importanti non solo dell’adolescenza ma anche di tutta quella parte di vita che precede l’ingresso nel mondo del lavoro.

I 14mila studenti coinvolti, considerando il numero degli allievi di seconda e terza media delle scuole della provincia, avranno a disposizione un vero e proprio portale con tante informazioni elaborate anche in forma multimediale. Un sito web che sarà ancor più ricco e user friendly grazie a “nuove modalità di viaggio”, con approfondimenti e video realizzati dagli stessi ragazzi delle superiori e degli ITS che, attraverso testimonianze significative, raccontano ai giovanissimi adolescenti alle prese con una scelta importante per il loro futuro quali siano le sensibilità, le competenze, gli interessi che sono propri per affrontare al meglio un istituto tecnico o professionale o, ancora, un determinato liceo.

Il “Salone dei Mestieri e delle Professioni” è, come sempre, il frutto della sinergia fra gli enti e le associazioni aderenti al “Tavolo Unico Provinciale Scuola, Formazione e Lavoro”, coordinato dalla Provincia di Varese.

«Negli scorsi anni a Malpensafiere abbiamo registrato un’ampia partecipazione – commenta il consigliere delegato Mattia Premazzi – e anche la versione web del Salone è stata molto apprezzata. Il sito, tra l’altro rinnovato quest’anno, è molto accattivante, con immagini coinvolgenti e tanti video che spiegano agli studenti cosa li attende nel mondo del lavoro. E’ una porta che collega il mondo della formazione e il mondo del lavoro, utile a fare la scelta giusta per il futuro: segnalo in particolare i nuovi percorsi di istruzione (logistica ecc.…) che possono rappresentare un’opportunità per tanti ragazzi e naturalmente per le aziende che hanno bisogno di risorse umane aggiornate e ben formate».

La Provincia, come ogni anno, ha prodotto la guida PerCorsi in due versioni: quella cartacea (14.000 copie) che sarà distribuita nella prima settimana di dicembre a tutti i ragazzi che frequentano la “terza media” e ai loro docenti, e quella on line, che sarà pubblicata a breve sul sito della Provincia.

In un periodo in cui il mondo evolve velocemente, anche l’approccio all’orientamento scolastico deve cambiare. Oggi più che mai, è importante essere aperti a nuove prospettive guardando anche a quelle competenze digitali di cui le aziende italiane hanno sempre più bisogno: sono essenziali per sette assunzioni su dieci. «Competenze digitali – aggiunge il presidente della Camera di Commercio varesina, Fabio Lunghi – cui va abbinata anche la capacità di sviluppare le “soft skill” che non sempre sono esito diretto delle materie di studio, ma indubbiamente servono per ben operare nel mondo del lavoro. L’invito alle nostre ragazze e ai ragazzi tutti è quindi quello di imparare ad agire in gruppo, con una forte propensione all’ascolto e allo spirito di adattamento rispetto a situazioni che non si possono prevedere».

«La guida – spiega Giacomo Mazzarino dirigente della Camera di Commercio – è un contenitore dove trovare informazioni e consigli per orientarsi nella scelta del futuro. Il tema del riorientamento è delicato, soprattutto in un contesto che vede molte alternative sbarrate a causa della mancanza di posti e spazi nelle scuole. Avere più informazioni possibile e confrontarsi con chi ha fatto quella scelta ed è entrato nel mondo del lavoro, piuttosto di chi sta seguendo quel percorso può essere utile a comprendere meglio le proprie vocazioni e ambizioni. Importante, poi, il racconto del post diploma, con la presentazione delle diverse opzioni tra mondo del lavoro, università e istruzione tecnica superiore, gli ITS».

È nato così un format virtuale: una mappa organizzata per settori professionali, dove consultare interviste anche sulle peculiarità dei singoli lavori, guide di orientamento scolastico e di presentazione del contesto economico varesino. Un sito utile per consentire anche ai docenti di affrontare in aula specifici momenti di approfondimento con gli studenti.

Non mancano, poi, informazioni sul nuovo modello post diploma degli Istituti Tecnici Superiori e sulla formazione professionale. Come ormai da qualche anno, per aiutare ulteriormente i nostri ragazzi nella scelta, anche questa volta la Camera di Commercio di Varese ha realizzato la guida

#FAILASCELTAGIUSTA, con una panoramica delle figure professionali maggiormente richieste dalle aziende insieme alle schede sugli indirizzi di studio utili a formarsi in questi ambiti.

Non solo virtuale. Ecco il road show nelle scuole

Nel corso del mese di novembre, poi, è previsto un “road show” in otto scuole medie così da presentare direttamente a studenti e insegnanti il sito del “Salone dei Mestieri e delle Professioni”, con focus sui contenuti didattici e sul mercato del lavoro provinciale, traendo spunto dalle guide PerCorsi e #FAILASCELTAGIUSTA. Un tour sperimentale cui s’affiancherà, per tutti gli altri istituti interessati, un incontro in formato webinar.