Una serata con il gruppo “Diamoci una mossa” di Malnate per parlare di cammini

Non si camminerà, ma sarà una serata dedicata al cammino, anzi, ai Cammini della Fede.

Il gruppo “Diamoci una mossa” di Malnate organizza per giovedì 21 ottobre (ore 20.30) una serata per parlare del Cammino di Santiago e della Via Francigena e altri percorsi del territorio.

La serata si terrà alla sede degli Alpini di Malnate di via Guido Rossa e verranno presentati commenti e foto curati da Alvise Luchetta ed Eugenio Galli.

La sala potrà contenere al massimo 45 persone, obbligatorio il Green pass.