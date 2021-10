Le strade chiuse a Busto per la partenza della Tre Valli Varesine

Manca poco all’appuntamento con la centesima Tre Valli Varesine che martedì 5 ottobre prenderà il via da Busto Arsizio, con la centesima edizione della gara maschile (partenza ore 12.00) e la prima edizione della gara femminile (partenza ore 9.30).

A Busto la manifestazione seguirà il seguente percorso (visualizzabile qui):

(ritrovo) in via Gran San Bernardo 12 – corso Sempione – L.go Alpini – viale Diaz – (partenza) viale Duca d’Aosta – viale Cadorna – viale Lombardia – via A. Costa – viale Venezia – via T. Tasso – corso Sempione – via Cassano Magnago – via XI Settembre – via Fagnano Olona (prima dell’uscita da Busto verrà eseguito un ulteriore giro interno alla Città nell’anello “Diaz – Duca d’Aosta – Sempione”).

Nella fascia oraria dalle 9 alle 12.30 i cittadini saranno invitati a non convergere verso il percorso e a utilizzare itinerari alternativi. In particolare:

Provenendo da Gallarate sul Sempione allo svincolo di viale Milano seguire indicazione per MALPENSA – AUTOSTRADE – SOMMA L. poi proseguire per BUSTO CENTRO sul seguente percorso: VIA CALATAFIMI in territorio di Gallarate e in territorio di Busto Arsizio VIA Q. SELLA – VIALE REPUBBLICA – VIA Q. SELLA – V.LE TRENTINO – VIA TOGLIATTI -VIA XV GIUGNO – V.LE SICILIA – VIA MONTEGRAPPA (cavalcavia) – VIA DELEDDA – VIA MAGENTA – VIA TONIOLO – VIA B. DA BUSTO – VIA GABARDI ( in direzione Castellanza/ Legnano) o V.LE BOCCACCIO (in direzione Dairago/Legnano)

Provenendo da Legnano /Castellanza sulla SS 33 Sempione proseguire sul seguente itinerario V.LE BORRI – P.LE CRESPI – VIA NIEVO – V.LE BOCCACCIO – VIA B. DA BUSTO – VIA TONIOLO – VIA MAGENTA – VIA DELEDDA – VIA MONTEGRAPPA (cavalcavia) – VIALE SICILIA – VIA XV GIUGNO – VIA TOGLIATTI – V.LE TRENTINO – VIA Q. SELLA – VIALE REPUBBLICA – VIA Q. SELLA in direzione Gallarate.

Per i veicoli provenienti dall’Uscita AUTOSTRADALE A8 seguire indicazione GALLARATE – AEROPORTO MALPENSA utilizzando uscita Gallarate della SS336 MALPENSA

Per i veicoli provenienti dalla SS 336 MALPENSA utilizzare l’uscita GALLARATE

Si segnala anche che lunedì 4 ottobre la città sarà interessata dal passaggio della 102esima Coppa Bernocchi nella fascia oraria dalle 12,00 alle 13,00 sul seguente percorso (visualizzabile qui ): Dairago – Boccaccio – Tripoli – Virgilio – Cadorna – XX Settembre (con divieto di transito in c.so XX Settembre, nel tratto da viale Cadorna a v.le Venezia, dalle ore 10,00 alle ore 14,00, per consentire il posizionamento e lo smontaggio del traguardo volante nel tratto antistante il civico 41).

L’ufficio Sicurezza viabilistica e Trasporti resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e ringrazia per la collaborazione.