Torna la sagra della frittella a Somma Lombardo

Grazie all’organizzazione dello Sci Club 88 torna a Somma Lombardo la Sagra della frittella. L’appuntamento è fissato per il 30 e 31 ottobre e per l’1 novembre. Presso il cortile della sede dello sci club in via Briante 23 sarà possibile assaggiare sul posto o con servizio d’asporto le classiche frittelle dolci alle mele e uvetta, il frittellone luna park, le mele in pastella e lo strauben con marmellata. Gli orari: sabato 23 ottobre dalle 16 alle 20; domenica 31 ottobre dalle 11 alle 22 e lunedì 1 novembre dalle 11 alle 20.