Trasferte amare per Legnano e Castellanzese

La terza giornata di campionato del Girone B di Serie D non dice bene a Caronnese e Legnano, che non ripetono le vittorie casalinghe di una settimana fa e vengono sconfitti nelle rispettive trasferte. I neroverdi perdono 2-0 in Veneto, a Sona, mentre i lilla subiscono il 3-2 imposto dalla Vis Nova a Giussano.

SONA – CASTELLANZESE 2-0

Un gol per tempo condanna la Castellanzese alla seconda sconfitta stagionale. A Sona finisce 2-0 per i padroni di casa, che trovano il vantaggio al 26′ con un destro secco di Pavan che batte Cincilla e il raddoppio all’11’ della ripresa con Barellini, che spezza le gambe ad Alushaj e compagni nel loro momento migliore. La Castellanzese gioca, crea tanto ma la vera differenza la fa il portiere dei veneri Dal Bosco, classe 2003.

Castellanzese – Sona Calcio (1-0) 2-0 Marcatori: 26′ Pavan (S), 11′ st Barellini (S) Sona: Dal Bosco, Gecchele, Angelini, Sylla, Toskic, Barellini, Pavan (39′ st Valbusa), Vaudagna, Di Nardo, Nunes Correia (32′ st Brescianini), Marchesini (24′ st Simeoni). A disposizione: Caputo, Di Giorgio, Gobetti, Brescianini, Alba, Valbusa, Bittaye, Sanchez Rodriguez, Simeoni. Allenatore: Damini. Castellanzese: Cincilla, Compagnoni (32′ st Falzoni), Perego (9′ st Mandelli), Alushaj, Micheli, Chessa, Colombo, Ferrandino, Gazzetta (25′ st Tramutoli), Piran (32′ st Manfrè), Baldan. A disposizione: Asnaghi, Sestito, Mazzola, Mei, Tramutoli, Falzoni, Manfrè, Mandelli, Baldazzi. Allenatore: Ardito. Arbitro: Papale di Torino (Della Mea e Monfregola) Ammoniti: Alushaj (C), Perego (C), Pavan (S), Di Nardo (S), Sylla (S), Brescianini (S). Recuperi: 1′ + 4′

VIS NOVA – LEGNANO 3-2

Sconfitta dura e probabilmente troppo severa per il Legnano, che a Giussano ha però la colpa di sprecare un buon numero di occasioni e, di contro, subire tre reti. Eppure sono stati i lilla a rompere il ghiaccio con la rete di Ronzoni al 21’ de primo tempo. Vantaggio che però dura poco: al 24’ i padroni di casa pareggiano con Proserpio. Nella ripresa i ragazzi di mister Sgrò non riescono a far breccia nella difesa vissina e invece subiscono un doppio colpo letale: al 27’ Fall sigla il 2-1 e Ballabio al 35’ fa addirittura tris. La rete di Robbiati nel finale serve solo a rendere meno amaro il passivo.

Vis Nova – Legnano 3-2 (1-1) Marcatori: pt: 21’ Ronzoni (L), 24’ Proserpio (VN), st: 27’ Fall (VN), 35’ Ballabio(VN), 44’ Robbiati (L) Vis Nova: Ferrara, Cazzaniga, Meggiarin (15’ st Bartoli), Arrigoni, Dugnani, Frigerio, Ballabio, Proserpio (28’ st Valtulina), Fall, Orellana (41’ st Redaelli), Calmi. A disposizione: Foresti, Cioaza, Molteni, Fossati, Schingo, Mancosu. Allenatore: Callegaro Legnano: Tamma, Caradonna, Moracchioli, Bini, Robbiati, Confalonieri, Di Lernia (42’ st Barbui), Bingo (21’ st Barazzetta), Ravasi (43’ st Grosso), Ronzoni (37’ st Beretta), Gasparri. A disposizione: Ferragna, De Stefano, Bertonelli, Bertoli, Gambino. Allenatore: Sgró Arbitro: sig. Rizzello di Casarano (Momouni e Milillo)

RISULTATI: Folgore Caratese – Crema 2-1; Virtus CBg – Nova City 1-2; Arconaetese – Breno 2-1; Caravaggio – B. Olginatese 1-1; Leon – Ponte San Pietro 2-2; Real Calepina – Casatese 0-1; Sona – Castellanzese 2-0; Sporting Franciacorta – Desenzano Calvina 0-3; Villa Valle – Brusaporto 2-1; Vis Nova – Legnano 3-2.

CLASSIFICA: Arconatese, Nova City 9; Desenzano Calvina, Sona, Folgore Caratese 6; Caravaggio 5; Virtus CBg, Brusaporto, Legnano, Ponte San Pietro, Leon, Breno, B. Olginatese 4; Castellanzese, Sporting Franciacorta, Casatese, Vis Nova, Villa Valle 3; Real Calepina 1; Crema 0.