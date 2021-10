Valori e ruolo della Protezione civile: lezione al liceo Ferraris di Varese

In occasione della “Settimana Nazionale della Protezione Civile”, venerdì 22 ottobre il liceo scientifico Ferraris di Varese ospiterà un evento di promozione e informazione su ruolo e valori di questo ente fondato di Giuseppe Zamberletti.

Si tratta di un’occasione che coinvolge tutte le scuole aderenti al progetto formativo regionale “La Protezione Civile incontra la scuola” che vede partecipare Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale, Centri di Promozione della Protezione Civile (CPPC) e numerosi istituti superiori.

La scuola e la Protezione Civile insieme per la tutela dell’individuo, della comunità e dell’ambiente” avrà inizio alle 10 nell’aula magna del liceo in Via Sorrisole, 6 Varese. Data il perdurare dell’emergenza pandemica, sarà possibile accedere solo su invito. Per tutti gli altri sarà possibile seguire la diretta in collegamento tramite la piattaforma Gmeet al seguente link: meet.google.com/yoh-ocdk-egf

Programma – 22 ottobre 2021

Ore 10.00 Marco Zago (Dirigente Scolastico LSS “G. Ferraris” Varese)

Saluto alle autorità e agli ospiti intervenuti.

L’esperienza della Rete CPPC di Varese durante la pandemia

Ore 10.10 Giuseppe Carcano (Dirigente Ufficio Scolastico Territoriale di Varese)

Dario Caputo (Prefetto Ufficio Territoriale del Governo di Varese)

Gianluca Gardelli (Dirigente Protezione civile Comune di Varese)

Domenico De Vita (Funzionario Protezione civile, Regione Lombardia)

Alberto Barcaro (Consigliere delegato di Protezione Civile, Provincia di Varese)

Ore 10.25 Rossella De Andreis (referente Rete CPPC VA, LSS “G. Ferraris” Varese)

La rete CPPC a Varese: una realtà territoriale consolidata

Ore 10.35 Gianni Spartà (giornalista professionista autore con Lorenzo Alessandrini del libro: “La luna sulle ali”)

La Protezione Civile, ritratto di un’epoca: colloqui con GIUSEPPE ZAMBERLETTI

Ore 11.00 Luca Sessa (LSS “G. Ferraris” Varese)

La Protezione Civile a scuola: analisi delle esigenze didattiche delle scuole della Provincia di Varese

Ore 11.10

La parola alla Rete dei CPPC: le esperienze con la Protezione Civile raccontate dagli studenti

Ore 12.00 chiusura dei lavori