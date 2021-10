Vendita prenatalizia a favore dei bisognosi  

Torna in presenza la vendita prenatalizia della S. Vincenzo De Paoli che si terrà sabato 30 ottobre, domenica 31 e lunedì 1 novembre, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19 presso la sala Mons. Rossi in piazza Canonica 7 a Varese. Come da tradizione si potranno acquistare manufatti, artigianato etnico, biancheria della nonna, oggettistica e marmellate. Il ricavato servirà a sostenere le numerose famiglie assistite dalla Società di San Vincenzo, in particolare difficoltà economica, anche a causa della pandemia, oltre alle mamme della Casa Emergenze di S. Fermo.

La società di San Vincenzo cerca volontari che possano aiutare nelle attività.