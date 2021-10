Venerdì 29 ottobre si sciopera in tutti gli stabilimenti Whirlpool

I sindacati dei metalmeccanici, Fiom, Fim e Uilm hanno indetto, per venerdì 29 ottobre, una giornata di sciopero in tutti gli stabilimenti Whirlpool a livello nazionale. I lavoratori della fabbrica di Cassinetta di Biandronno incroceranno le braccia a partire dalle ore 10. Le ragioni dello sciopero sono state rese note in un documento dalla rsu (rappresentanza sindacale unitaria) e riguardano: la decisione unilaterale della multinazionale di chiudere del sito produttivo di Napoli, il mancato rispetto del piano industriale sottoscritto dalle parti sociali al Mise nel 2018, la realizzazione del piano nazionale del Governo per l’occupazione e il nuovo piano industriale per tutti gli stabilimenti Whirlpool.

Interverranno le rsu di tutti gli stabilimenti e i segretari nazionali di Fiom, Fim e Uilm.