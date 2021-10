Vertenza Bper aggiornata a venerdì 5 novembre

La trattativa per la vertenza Bper è aggiornata a venerdì 5 novembre. Il primo incontro si è aperto e chiuso con il durissimo comunicato stampa dei sindacati di categoria (Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin) che segna una distanza profonda tra le parti rispetto a un piano di ristrutturazione contestato sia nel merito che per le modalità di comunicazione ai lavoratori.

Nell’incontro di settimana prossima, dati alla mano, si entrerà nel dettaglio della riorganizzazione dei vari territori.