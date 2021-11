A cento anni dalla nascita Sesto Calende ricorsa il pittore Arsenio De Boni

Una mostra per ricordare un pittore legato al territorio di Sesto Calende, nell’anno in cui avrebbe festeggiato cent’anni.

Dal 5 al 19 dicembre la sala consiliare del municipio sestese omaggia Arsenio De Boni, figura conosciuto sulle sponde del Ticino non solo come artista, che per più di 30 anni ha seguito gli allievi nel proprio laboratorio di arti figurative, ma anche come persona generosa che si è messo a disposizione di progetti a beneficio della comunità.

Nata per volontà di amici, figli, allievi la mostra commemorativa raccoglie non solo opere ma documenti e testimonianze del pittore che giunse a Sesto Calende appena dodicenne e che crescendo ha svolto la propria attività sia alla Siae sia alla storica vetreria Sestese.

La mostra sarà aperta ai seguenti orari: giovedì e venerdì dalle 15 alle 18, sabato e festivi dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. In occasione dell’inaugurazione di domenica 5 dicembre, ore 11, sarà presente la giornalista e critica d’arte Fabrizia Buzio Negri.

«Una vita, quella di De Boni, dedicata sì all’amore per l’arte anche agli affetti, alla vita sociale e comunitaria, alla volontà di perfezionamento spirituale e di comprensione dei valori sociali e solidali – spiegano gli organizzatori della mostra, che gode del patrocinio del comune e supportata dal Rotary Club, dal Lions e della Pro Sesto -. A cent’anni dalla sua nascita il miglior modo per ricordare De Boni, la sua vita intensa, la generosità nel sostenere cause benefiche, i primi e, non ultimo, il titolo di Cavaliere al merito della Repubblica che ne hanno fatto un personaggio di straordinario rilievo nella vita culturale della città e non solo».