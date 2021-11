Al Miv l’anteprima nazionale gratuita di “Caro Evan Hansen”

Un appuntamento da non perdere per i più giovani. Al Multisala Impero di Varese arriva l’anteprima nazionale gratuita di “Caro Evan Hansen”, l’ultimo film diretto da Stephen Chbosky, regista di pellicole di successo come “Wonder”, “Noi siamo infinito” e altre.

La proiezione gratuita è in programma per mercoledì 23 novembre, alle 16 e 30 e vuole essere un invito rivolto soprattutto ai ragazzi e alle ragazze tra i 14 e i 20. Il film, infatti, parla proprio del mondo degli adolescenti e di quanto possa essere difficile sentirsi accettati.

In “Caro Evan Hansen”, il regista Stephen Chbosky, racconta la storia di un liceale di nome Evan (Ben Platt) piuttosto solitario, che soffre di un grave disturbo di ansia sociale. Il ragazzo vorrebbe essere semplicemente compreso e sentirsi parte di qualcosa, ma risulta difficile in un mondo dove tutto si svolge sui social media, anche i legami o la costruzione di un’identità.

La svolta arriva con un tragico evento: quando un suo compagno di classe si suicida, Evan decide di intraprendere un percorso all’interno di se stesso. Questo viaggio metaforico dentro di sé lo porterà a scoprirsi, ma soprattutto a farsi conoscere dai suoi coetanei e a essere accettato da loro, provando a vivere quella vita che finora si è negato e che ha tanto desiderato.

Riserva il tuo ingresso gratuito per la proiezione di mercoledì 23 novembre sul sito www.multisalaimpero.it o rivolgendosi alla biglietteria del cinema da venerdì, fino ad esaurimento posti. Il film sarà in programmazione dal 2 dicembre.