A Gallarate l’albero di Natale si accenderà sabato 27

La struttura è già montata e commentata, in piazza e sui social (foto dal gruppo FB Gallarate è…). E ora, quando sarà acceso l’albero di Natale luminoso in piazza Libertà a Gallarate?

«L’accensione sarà il 27 novembre» dice l’assessore al commercio Rocco Longobardi, che sta lavorando anche a tante altre iniziative natalizie, insieme alla collega di giunta Claudia Mazzetti.

«Quest’anno non faremo un’inaugurazione vera e propria, con un grande evento, ma certo ci sarà l’accensione per un momento speciale, con modalità che rispettino le misure di distanziamento e prevenzione» assicura Mazzetti. «Comunque come lo scorso anno faremo di tutto per non perdere quella che è diventata una bella tradizione di Gallarate».

L’idea è comunque di avere, al momento dell’accensione dell’albero, anche un po’ di musica. «Sono sempre dell’idea di valorizzare realtà della città e anche quest’anno sto organizzando in questo senso, dopo che negli anni scorsi avevamo coinvolto realtà diverse come Coro Divertimento Vocale o la banda di Crenna» conclude Mazzetti.

Naturalmente le iniziative natalizie non passano solo dal Comune, ma anche da Distretto del commercio e dagli stessi esercenti, alcuni dei quali si sono già attivati con alberi di Natale davanti ai negozi e ai dehors. «Lunedì faremo una riunione con tutti i commercianti nell’atrio del Comune» continua Longobardi. «È una riunione che ho convocato come assessore, per raggiungere tutti i commercianti e non solo quelli nel perimetro del Distretto». In quella sede saranno fatte anche altre proposte di iniziative inedite per il periodo natalizio.

Nella giornata di oggi è scaduta anche la gara per decidere chi monterà la pista da pattinaggio su ghiaccio in piazza, che dovrebbe essere allestita e aperta nei giorni successivi all’accensione dell’albero.