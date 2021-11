Alboran Trio in concerto a Varese

Domani 4 novembre Alboran Trio presenta per la prima volta il nuovo CD “Islands” al teatro Nuovo di Varese, lavoro che ha vinto il Golden Prize per il miglior CD di Jazz del 2020 in Giappone secondo la rivista “Jazz Hyhyo“ battendo addirittura Keith Jarrett. Un riconoscimento unico e importante per un gruppo che dopo gli ottimi “Maltemi“ e “Near Gale“ pubblicati per l’etichetta tedesca ACT ha auto prodotto questo disco registrato allo studio Artesuono di Udine e distribuito da IRD.

Un disco ipnotico, contraddistinto da una grande tensione ritmica e nato da un feritle lavoro di improvvisazione collettiva che al contempo, come sempre per Paliaga, è partito dalla ricerca del suono e dall’esplorazione della melodia.

Il concerto si terrà al Cinema Teatro Nuovo di via dei Mille a Varese il prossimo 4 novembre alle 21. Info 0332.237325 – 0332.830053 – www.filmstudio90.it