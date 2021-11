Beccato in strada a Gallarate armato di due coltelli

Denuncia per un 47enne pregiudicato “beccato” nelle vie di Gallarate armato di coltelli.

È successo nel pomeriggio di ieri, 2 novembre, quando l’uomo è incappato in un controllo degli agenti del Commissariato di via Ragazzi del ’99. Volto noto, il 47enne non solo è pregiudicato ma e già gravato da una misura di prevenzione emessa a suo carico dal Questore di Varese.

In questo caso è stato trovato in possesso di due coltelli, senza una plausibile e legalmente valida giustificazione. A questo punto è scattata la denuncia a piede libero.