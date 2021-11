Cantello dice addio a due cedri secolari e al grande pino della scuola

(Immagine di repertorio) – Tre grandi alberi, di cui due cedri secolari, saranno abbattuti nei prossimi giorni a Cantello. A dare la notizia il sindaco Chiara Catella che alla luce di una perizia tecnica ha dovuto avvisare la cittadinanza della decisione presa dall’amministrazione comunale. Lo ha fatto sulla pagina Facebook del Comune, con un “post doloroso – spiega – che avrei preferito non dover scrivere”.

Tutto nasce dalle nevicate dello scorso anno, che hanno danneggiato in modo importante il patrimonio arboreo comunale, con diversi episodi di cadute di rami e cedimenti di piante di grosse dimensioni che crescevano in aree pubbliche e confinanti con proprietà private.

Il Comune ha così affidato ad un agronomo di Cantello che conosce la storia di ciascuna pianta, il compito di verificare lo stato di salute e la sicurezza di alcuen tra gli alberi che destavano più preoccupazione, in particolare alcuni Cedrus deodara e pini in diverse località del paese.

«Nella relazione, ai fini della pubblica sicurezza, sono state date prescrizioni manutentive e di intervento per ciascuna delle piante esaminate – spiega il sindaco – Purtroppo, e qui è la parte dolorosa, i due Cedrus deodara prospicienti via Turconi risultano pesantemente compromessi e malati, soprattutto alla base, motivo per cui entrambi dovranno essere abbattuti. Sono cedri centenari, cresciuti insieme, che per un secolo hanno abbellito il nostro paese. Purtroppo non si è in grado di salvarli poiché troppo compromessi. Quasi contemporaneamente verrà tolto anche il grande pino all’interno del cortile delle scuole: troppo grandi sono i problemi causati all’edificio scolastico ed alle aule verso cui si affaccia l’albero».

I lavori saranno effettuati nelle prossime settimane. I due cedri saranno sostituiti con essenze consigliate dall’agronomo e ci sarà un nuovo albero anche al posto del pino della scuola, scelto in accordo con la dirigenza dell’Istituto comprensivo.

I cittadini che volessero leggere la relazione agronomica possono farne richiesta all’ufficio tecnico comunale.