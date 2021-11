Caronno Pertusella entra nella Rete dei Comuni Sostenibili

A neanche un mese di distanza dalle elezioni, un importante punto programmatico della coalizione fortemente voluto e proposto da Civico 2030 si è già concretizzato: Caronno Pertusella è entrata nella Rete dei Comuni Sostenibili con la delibera n° 153 del 9/11/2021.

La Rete dei Comuni Sostenibili è un’associazione nazionale, senza scopo di lucro, aperta a tutti i Comuni italiani, nata su iniziativa di Autonomie Locali Italiane – ALI, Città del Bio e Leganet.

Essa aiuta i Comuni a misurare l’efficacia delle proprie politiche relativamente ai 17 obiettivi di sostenibilità delle Nazioni Unite. Ciò è possibile con un “set” di 101 indicatori su tutti gli ambiti della sostenibilità economica, sociale e ambientale. Uno strumento unico in Italia, tra le poche eccezioni a livello europeo, che è stato elaborato grazie al lavoro del Comitato Scientifico in collaborazione con Alleanza italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) e dialogando con il Joint Research Center della Commissione Europea. Per ogni indicatore non verrà solo fornita la tendenza pregressa, ma anche lo stato di raggiungibilità degli obiettivi fissati da ogni singolo ente. Ogni Comune aderente potrà, inoltre, conoscere la propria performance rispetto alla provincia e alla regione di appartenenza. Ai Comuni aderenti verrà consegnata una relazione annuale con dati e grafici da integrare all’interno degli strumenti di programmazione comunale, quale il DUP.

La Rete accompagnerà inoltre il Comune di Caronno Pertusella nella redazione e l’approvazione di un Piano d’Azione strategico che coinvolgerà la comunità locale, i cittadini e le organizzazioni nell’elaborazione di priorità in linea con gli obiettivi di sostenibilità.

Ma c’è un altro aspetto, ancora più unico e innovativo: l’Associazione supporterà il Comune di Caronno Pertusella nell’accesso a fondi europei, nazionali e regionali, intercettando risorse per attuare progetti e programmi.

Sono previsti, inoltre, corsi di formazione per gli amministratori locali, i dipendenti pubblici e gli insegnanti sui temi di Sviluppo Sostenibile.

Tutto questo consentirà di “Impostare le politiche di governo facendo leva sui principi della sostenibilità” che “significa contribuire a migliorare la qualità della vita di tutti i cittadini, nonché stimolare uno sviluppo equilibrato dell’economia locale, rendere efficienti e sostenibili infrastrutture e servizi, incrementare le opportunità di lavoro per le nuove generazioni”, come si legge nella Delibera.