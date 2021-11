Caruso sotto i ferri, Openjobmetis ancora senza tre giocatori

Domenica 7 novembre a Masnago la Openjobmetis dovrà affrontare una delle squadre più in forma del campionato l’Happy Casa Brindisi di coach Frank Vitucci, e lo farà di nuovo senza tre degli undici “senior” in forza alla prima squadra.

Non c’è infatti tempo per recuperare i due giocatori che hanno contratto il covid, ovvero John Egbunu ed Elijah Wilson, che se anche dovessero risultare guariti nel prossimo test (domenica), avranno bisogno di ottenere nuovamente l’idoneità sportiva prima di rientrare in campo. Qualche possibilità in più invece per coach Adriano Vertemati, la cui positività era stata intercettata con un giorno di anticipo (e trattandosi di un allenatore non ha bisogno di ulteriori visite mediche, una volta negativo al test) e quindi sarà “tamponato” sabato.

A completare il tris di assenze c’è infine Guglielmo Caruso che con Egbunu forma la coppia di pivot a disposizione di Vertemati. Il giovane italiano si è rotto un dito della mano destra (il medio) e domani – giovedì 4 novembre – sarà sottoposto a un intervento chirurgico per ridurre la frattura. L’operazione sarà svolta dal dottor Mauro Modesti, esperto componente dello staff sanitario della Pallacanestro Varese, e verrà eseguita all’Istituto Humanitas Mater Domini di Castellanza. Il club non ha comunicato tempistiche di rientro anche se, per lo meno, il giovane pivot dovrebbe almeno tornare in palestra per il lavoro differenziato così da non perdere troppa tonicità a livello muscolare.