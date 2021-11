Cassano Magnago festeggia i 100 anni di nonna Mariuccia

È stata una giornata molto felice a Cassano Magnago, a casa della signora Maria Mapelli, conosciuta come Mariuccia, che ha spento 100 candeline.

Alla festa ha partecipato, oltre alla sua numerosa famiglia, anche il sindaco Nicola Poliseno.

«La nonna – spiega la nipote – ha raccontato al sindaco la sua gioventù e di come ha cresciuto 3 figli maschi: Roberto, Giorgio e Giancarlo e poi me, Federica, che sono una dei suoi sette nipoti, ai quali la nonna è molto legata. Anche il sindaco ha potuto appurare il vivace caratterino della nonna che, come racconta, ha sempre tenuto in riga tutti ed anche oggi lo fa, nonostante l’età».

«Sicuramente la sua tempra e il suo carattere sono tra i meriti di questo bel traguardo raggiunto. Il segreto della sua longevità, dice la nonna Maria Mapelli detta Mariuccia, è non fermarsi mai e anche oggi dice che non si sente i suoi anni . Ha sempre amato cucinare ed essere perfetta, sempre in ordine con il suo rossetto rosso. Il sindaco è stato molto disponibile e ci ha raccontato che ci sono diverse centenarie in cassano, tutte donne, abbiamo preso un caffè ed ha fatto indossare la fascia alla nonna».