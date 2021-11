A Castelseprio debuttano i piccoli venditori

Da poche ore è terminata la prima edizione di “Piccoli Imprenditori/trici crescono” a Castelseprio, il mercatino dell’usato condotto dai bimbi. Si è svolta solo domenica 7 novembre, ma già si pensa a una seconda edizione questa primavera.

«Quanto successo in questo mercatino ce lo ricorderemo tutti per molto tempo, una giornata da tenere custodita con amore nel cassetto dei ricordi» spiegano quelli dell’Associazione del Seprio, che ha promosso la giornata. «I piccoli Imprenditori/trici hanno iniziato ad arrivare alle ore 07:30, in modo composto, rispettando tutte le regole e con fare molto professionale. Alle 9:30 sono iniziati ad arrivare i primi visitatori, sorridenti e felici di trattare con i nostri piccoli espositori, che si sono dimostrati degli ossi duri».

Sono arrivate molte famiglie con bimbi, ma anche nonni, che oltre a fare acquisti si fermavano a parlare e a raccontare ai più piccoli storie, e/o avvenimenti del passato. Poi, sono apparsi anche storici venditori dei mercatini, persone con oltre quarant’anni di mercatini alle spalle, che si sono fermati dando consigli ai loro omologhi più piccoli e alcune volte facendosi rifilare qualche oggetto.

«La giornata è trascorsa tra molti fatti divertenti e con i bambini che per un giorno sono stati i totali protagonisti, coinvolgendo e travolgendo tutti. Ci sono stati momenti di infinita tenerezza, come una coppia di nonni di Gallarate, che ci hanno raccontato di avere i nipotini lontani e che appena hanno saputo del nostro mercatino si sono precipitati per passare una mattinata in allegria prendendo oggetti da quasi tutte le bancarelle.

Durante la giornata sono nate nuove amicizie, tra grandi e piccini. «Siamo felicissimi di come si è svolto l’evento e anche delle belle parole che molti genitori hanno usato nei nostri confronti» aggiunge il segretario dell’Associazione del Seprio Fogliano Davide. «Proprio per questo dobbiamo impegnarci ancora di più e la Seconda edizione per cui abbiamo in mente ancora più attività e novità. Il nostro impegno non si ferma, domenica 14 novembre ci sarà lo storico mercatino dell’Antiquariato a Castelseprio. Nelle prossime settimane comunicheremo gli altri progetti che stiamo organizzando e le nuove collaborazioni che faremo».

Per il momento i ragazzi che compongono l’Associazione del Seprio APS li ritroverete a Castelseprio domenica 14 Novembre dalle 7:00 alle 15:00 per il prestigioso Mercatino dell’usato e antiquariato.