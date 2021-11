Chiusure notturne sulla A8 a Gazzada, Castronno, Buguggiate e Gallarate

Dalla serata di lunedì 22 novembre sono previste chiusure in orario notturno sull’autostrada A8 Milano-Varese per consentire lavori di manutenzione ai pali della luce:

–sarà chiuso lo svincolo di Castronno, in uscita per chi proviene da Milano, dalle 22:00 alle 23:00 di lunedì 22 novembre.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Gazzada;

–sarà chiuso lo svincolo di Gazzada, per chi proviene dal Valico del Gaggiolo ed è diretto verso Varese, dalle 00:00 alle 5:00 di martedì 23 novembre.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Buguggiate;

–sarà chiuso lo svincolo di Buguggiate, per chi proviene da Varese, dalle 00:00 alle 5:00 di martedì 23 novembre.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Gazzada;

–sarà chiuso lo svincolo di Lainate-Arese, in entrata verso Milano, dalle 21:00 di martedì 23 alle 5:00 di mercoledì 24 novembre.

In alternativa si consiglia di immettersi allo svincolo di Fiera o Uboldo sulla A9 Lainate-Como-Chiasso;

–sarà chiuso il bivio con la diramazione Gallarate-Gattico, per chi proviene da Varese ed è diretto verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, dalle 22:00 di martedì 23 alle 00:00 di mercoledì 24 novembre e lo stesso bivio, per chi proviene dalla A26 ed è diretto verso Varese, sarà chiuso dalle 00:00 alle 3:00 di mercoledì 24 novembre.

In alternativa, a chi proviene dalla A26 ed è diretto verso la A8, si consiglia di uscire dallo svincolo di Solbiate Arno e percorrere la viabilità ordinaria fino alla stazione di Besnate; viceversa, a chi proviene dalla A8 ed è diretto verso la A26, si consiglia di uscire dalla stazione di Besnate e percorrere la viabilità ordinaria fino allo svincolo di Solbiate Arno.

Inoltre lo svincolo di Buguggiate, per chi proviene da Milano, sarà chiuso nelle cinque notti consecutive di lunedì 22, martedì 23, mercoledì 24, giovedì 25 e venerdì 26 novembre, con orario 22:00-5:00 per manutenzioni al cavalcavia.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Gazzada e dallo stesso rientrare in direzione Buguggiate.