Così Dante raccontò la violenza sulle donne, a Buguggiate pomeriggio di lettura

L’idea è davvero originale: parlare della Giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne chiamando in causa niente meno che Dante Alighieri. E così l’amministrazione comunale di Buguggiate ha pensato ad una iniziativa che coinvolgerà i cittadini.

«Abbiamo pensato di celebrare una giornata così importante insieme ai 700 anni della morte di Dante – spiega l’assessore esterno ai Servizi Sociali e alla Cultura Angela Borghi – Verranno letti tre brani della Divina Commedia che riguardano tre personaggi femminili che in un certo modo hanno subito violenza: Francesca da Rimini dell’Inferno, Pia de’ Tolomei del Purgatorio e Piccarda Donati del Paradiso. A leggere i brani non siano attori ma persone del paese».

L’evento si svolgerà domenica 28 novembre alle 17,30 al Centro di aggregazione Ubuntu di via Trieste: ingresso libero se in possesso di green pass.