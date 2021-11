Il Curie di Tradate fa incetta di eccellenze. Tra i licei migliori anche il Legnani, il Ferraris e le Orsoline

Il Legnani di Saronno, il Curie di Tradate, il Ferraris di Varese. E, ancora, L’Enrico Tosi di Busto e il Dalla Chiesa di Sesto Calende.

Puntuale, in vista dell’orientamento per scegliere la scuola dopo la terza media, la Fondazione Agnelli pubblica le sue “pagelle” con Eduscopio, il suo motore che fornisce indicazioni sulla qualità della didattica definita attraverso specifici parametri.

Come si legge sullo stesso sito, la valutazione poggia su dati relativi alle carriere universitarie dei singoli diplomati raccolti dai Ministeri competenti.

In particolare, per i percorsi universitari dei diplomati, eduscopio.it guarda agli esami sostenuti, ai crediti acquisiti e ai voti ottenuti dagli studenti al primo anno di università, quello maggiormente influenzato dal lavoro fatto durante gli anni della scuola secondaria. Questi indicatori riflettono la qualità delle “basi” formative, la bontà del metodo di studio e l’utilità dei suggerimenti orientativi acquisiti nelle scuole di provenienza. In altre parole, i risultati universitari ci permettono di formulare un giudizio sulla qualità delle scuole secondarie superiori sulla base di informazioni che provengono da enti – gli atenei – che sono “terzi” rispetto alle scuole stesse, cioè imparziali, ma al tempo stesso molto interessati alla qualità delle competenze e delle conoscenze degli studenti.

Quali indicatori di performance?

Per comparare la capacità delle scuole di preparare per gli studi universitari si sono presi in considerazione due indicatori:

Media dei voti conseguiti agli esami universitari, ponderata per i crediti formativi di ciascun esame per tenere conto dei diversi carichi di lavoro ad essi associati;

Crediti formativi universitari ottenuti, in percentuale sul totale previsto.

e considerati congiuntamente, i due indicatori sono in grado di dirci non solo quanti esami hanno superato gli studenti una scuola (velocità negli studi) ma anche come li hanno superati (profitto degli studi).

L’Indice FGA riporta i due indicatori sulla stessa scala (da 0 a 100) e dà loro lo stesso peso (50%/50%).