Un buon dentista non è solo colui che aiuta a mantenere i denti sani, ma può anche prevenire problemi futuri e offrire consigli preziosi per una corretta igiene orale. Ecco alcuni suggerimenti su come scegliere il dentista.

Professionalità ed esperienza

La prima caratteristica che dovrebbe avere lo studio dentistico di fiducia è la professionalità: è bene verificare che venga effettuata una oculata selezione del personale medico, paramedico interno e del comitato scientifico di controllo. Assicurarsi che i professionisti che vi lavorano siano laureati in odontoiatria e regolarmente iscritti all’albo professionale.

Anche l’esperienza è un fattore cruciale: una realtà con diversi casi di successo alle spalle sarà preparata a gestire anche le situazioni più complesse.

Specializzazioni e ambiti di intervento

Inoltre, il campo odontoiatrico include diversi trattamenti specifici, come ortodonzia, implantologia o trattamenti estetici: bisogna quindi verifica che il dentista abbia una specializzazione in quel campo.

La scelta più sicura è quella di affidarsi a strutture poli-specialistiche in cui vengono trattate tutte le branche dell’odontoiatria. In questo modo, con un unico interlocutore si potrà avere un servizio completo, per tutta la famiglia: inclusi esami di routine, pulizie dentali, otturazioni, estrazioni, ortodonzia, chirurgia orale ed estetica del sorriso.

Tecnologia e attrezzature

La tecnologia in odontoiatria è in continua evoluzione e negli ultimi anni ha fatto enormi passi avanti. È bene assicurarsi che lo studio dentistico sia equipaggiato con le ultime tecnologie e attrezzature. Strumenti moderni come Tac 3D, radiografie digitali, scanner intraorali e laser possono migliorare notevolmente l’efficienza e la precisione dei trattamenti, riducendo al contempo il disagio per il paziente.

Posizione e orari di apertura

La posizione dello studio dentistico e i suoi orari di apertura sono fattori pratici e molto importanti. Con la vita frenetica che tutti conduciamo, è bene scegliere un dentista che sia facilmente raggiungibile dalla propria casa o dal lavoro. Inoltre, verificare che gli orari di apertura siano compatibili con il tuo programma. Per venire incontro alle esigenze dei pazienti, per esempio, gli Studi Dentistici del Gruppo Confident sono aperti da lunedì al sabato dalle 9 alle 20 con orario continuato.

Allo stesso tempo, è bene ricordare che le emergenze dentali possono capitare in qualsiasi momento dell’anno. È quindi sempre consigliabile informarsi, per esempio, sugli orari estivi e prediligere strutture. Gli Studi Dentistici Confident, per esempio, sono aperti anche ad agosto!

Costi e trasparenza

I costi dei trattamenti odontoiatrici possono variare notevolmente. È quindi sempre buona prassi chiedere informazioni sui prezzi per i trattamenti di base e verificare se lo studio prevede piani di pagamento flessibili o personalizzati. Uno studio dentistico serio garantisce al paziente una chiara comprensione dei costi per evitare sorprese. In Gruppo Confident, per esempio, grande attenzione è posta sull’accessibilità delle cure.

Comfort e comunicazione

Un buon dentista è colui che riesce a far sentire il paziente a proprio agio. Sono elementi che contano l’ambiente dello studio, la cordialità del personale e la disponibilità del dentista a rispondere a tutte le domande. La comunicazione è fondamentale: il dentista dovrebbe spiegare chiaramente le opzioni di trattamento e i relativi costi, oltre a fornire consigli su come mantenere una buona salute orale.

Per scongiurare la “paura della poltrona” in caso di trattamenti chirurgici e di implantologia, in Gruppo Confident il paziente può essere sottoposto alla sedazione cosciente. Si tratta di una particolare forma di anestesia che induce rilassamento e abolizione della sensibilità al dolore, senza però causare la perdita di coscienza.

Prenota un consulto

«Anteporre la prevenzione alla cura» è il motto di Confident Studi Dentistici, che si traduce nella possibilità di prenotare una visita specialistica.